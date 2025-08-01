ИП может сняться с учета по загранпаспорту нового образца

Документы нужно подписать электронной подписью или через «Госключ».

ИП может прекратить регистрацию по загранпаспорту, пишут налоговики в чате ФНС. Для этого подходит сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на сайте ФНС, раздел «Сервисы/Государственная регистрация ЮЛ и ИП».

Там можно подписать документы электронной подписью или через мобильное приложение «Госключ», идти в налоговую не нужно.

Для мобильного приложения «Госключ» потребуется смартфон, подтвержденная учетная запись на Госуслугах и загранпаспорт нового поколения или подтвержденная биометрия, уточнили представители ФНС.

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