ИП может сняться с учета по загранпаспорту нового образца
ИП может прекратить регистрацию по загранпаспорту, пишут налоговики в чате ФНС. Для этого подходит сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на сайте ФНС, раздел «Сервисы/Государственная регистрация ЮЛ и ИП».
Там можно подписать документы электронной подписью или через мобильное приложение «Госключ», идти в налоговую не нужно.
Для мобильного приложения «Госключ» потребуется смартфон, подтвержденная учетная запись на Госуслугах и загранпаспорт нового поколения или подтвержденная биометрия, уточнили представители ФНС.
Научим работать с ЭДО на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы узнаете, как вести бухгалтерский и налоговый учет по требованиям 2025 г., рассчитывать налоги, отражать операции в 1С, работать с кадрами и управленкой. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт уже сегодня, 1 августа.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию