Все ККТ нужно привести в соответствие с действующим законодательством

Даже если бизнес не принимает оплату безналом и через интернет, нет маркированных товаров – ККТ нужно обновить.

В чате ФНС просили, нужно ли обновлять прошивку онлайн-кассы, если нет расчетов через интернет и безналом, не продают маркированные и подакцизные товары.

Все экземпляры ККТ должны быть приведены в соответствие с текущими требованиями к фискальным документам, ответили налоговики.

Прошивку тоже нужно обновлять, добавили инспекторы.

Напомним – правила оформления кассовых чеков меняются с 1 сентября 2025.