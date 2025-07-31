Все ККТ нужно привести в соответствие с действующим законодательством
Даже если бизнес не принимает оплату безналом и через интернет, нет маркированных товаров – ККТ нужно обновить.
В чате ФНС просили, нужно ли обновлять прошивку онлайн-кассы, если нет расчетов через интернет и безналом, не продают маркированные и подакцизные товары.
Все экземпляры ККТ должны быть приведены в соответствие с текущими требованиями к фискальным документам, ответили налоговики.
Прошивку тоже нужно обновлять, добавили инспекторы.
Напомним – правила оформления кассовых чеков меняются с 1 сентября 2025.
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