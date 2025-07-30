Властям пришлось второй год подряд повысить страховые выплаты аграриям

В 2025 году аграрии получат страховые выплаты на 5,3 млрд рублей по программе господдержки страхования рисков в аграрном секторе и сельском хозяйстве.

Минсельхоз направит на страховые выплаты аграриям в 2025 году 5,3 млрд рублей. Размер поддержки министерство увеличивает каждый год.

Например, Тамбовская область на это страхование уже получила 260 млн рублей.

«Мы считаем, что это, наверное, основной инструмент для сохранения прибыльности наших предприятий в случае наступления чрезвычайных ситуаций, которые у нас происходят второй год подряд», — сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Также она добавила, что ежегодно в России становится больше застрахованных сельскохозяйственных земель.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в первой половине 2025 года аграриям перечислили 4,6 млрд рублей страховых выплат с господдержкой. Это в 2,2 раза больше, чем в первом полугодии 2024 года.