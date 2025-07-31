На начало 2025 года в России было 15 иностранных поставщиков платежных услуг

Количество иностранных поставщиков платежных услуг (ИППУ) в России на начало 2025 года составило 15. Поставщиков платежных приложений (ППП) было 8, а количество операторов услуг информационного обмена – 6.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

Реестр иностранных поставщиков платежных услуг ЦБ ведет с 2020 года. До апреля 2024 года список ИППУ был открытым, затем Центробанк решил его скрыть до конца декабря 2024 года, а потом продлил решение до 31 декабря 2025 года. При этом ведение реестра продолжается.

В декабре 2022 года в перечне иностранных поставщиков платежных услуг было пять участников: Bpay (Молдавия), Alipay (Китай), Tenpay (Китай), Душанбе сити банк (Таджикистан) и Moneytune (США).