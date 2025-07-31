В мае 2025 зарплаты в России выросли на 4,2%

Рост реальных зарплат замедлился по сравнению с апрелем: с 4,6% до 4,2%.

Реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,2%. В апреле показатель составил 4,6%, то есть рост замедлился.

По итогам пяти месяцев 2025 года реальные зарплаты выросли на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года, следует из доклада Росстата.

Реальная заработная плата – это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Среднемесячная начисленная зарплата до вычета налогов в мае выросла на 14,5% год к году и составила 99 422 руб.

По итогам 2025 года ожидается рост реальных зарплат на 6,8%.

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