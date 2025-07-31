НДС на отечественное детское питание могут снизить до 5%

Ставку НДС для детского питания отечественного производства предлагают снизить до 5%. Такое письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина направили депутаты от СРЗП Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Представляется целесообразным снизить ставку НДС для отечественного детского питания до 5%. Данная мера напрямую снизит издержки производителей и, соответственно, будет способствовать снижению розничных цен, а также повысит доступность качественного питания для семей. Это также усилит конкурентные позиции российских товаров по сравнению с импортными», — пишут депутаты.

Также производителям детского питания предлагается дать пониженную ставку налога на прибыль.

Основные проблемы в производстве и реализации детского питания – высокая зависимость от импорта и опережающий инфляцию рост цен на продукцию. Налоговые льготы помогут производителям, уверены парламентарии.

Также такие меры позволят поддержать семьи с детьми, добавляют депутаты.