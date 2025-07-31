🛵 Службы доставки будут отвечать за нарушения ПДД доставщиками

Депутат предлагает штрафовать не только курьеров, которые нарушают правила дорожного движения, но и службы доставки.

Службы доставки должны отвечать за нарушения ПДД их доставщиками на электровелосипедах, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Службы заказа, кто организует деятельность доставщиков, должны нести больше ответственности за то, что делают эти доставщики. Они очень часто используют фактически мопеды, при этом передвигаются по тротуарам, нарушают скорость, создают аварийные ситуации. Мы считаем это недопустимым», — отметил Федяев.

По его словам, при нарушении ПДД доставщиками штрафы должны получать не только сами нарушители, но и их работодатели.

«Если мы не объединим здесь ответственность двух участников этого процесса, я думаю, что мы не сможем навести в этом порядок», — уверен парламентарий.

Транспортные средства курьеров часто попадают в категорию мопедов, поэтому должны двигаться по проезжей части, а у доставщиков должны быть водительские удостоверения категории М1, добавил Федяев.