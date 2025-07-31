Роскомнадзор хочет принудительно включать в реестр организаторов распространения информации
Организаторов распространения информации (ОРИ) хотят принудительно включать в реестр, а также штрафовать, если они в течение 10 рабочих дней после требования Роскомнадзора не сообщили о начале свой деятельности.
Проект акта об утверждении правил ведения реестра ОРИ уже есть на портале проектов нормативных правовых актов. Раньше организаторов распространения информации могли привлечь только к административной ответственности, но они могли работать все правового поля. Тогда как сейчас их могут принудительно включить в реестр и оштрафовать по решению суда.
Основные изменения касаются тех, кто не уведомляет РКН о свой деятельности.
За нарушения по ст. 13.31 КоАП действуют следующие штрафы:
Кого штрафуют
В какой раз
Сумма штрафа
Физлиц
Впервые
1-3 тыс. рублей
Должностных лиц
Впервые
10-30 тыс. рублей
Юридических лиц
Впервые
100-300 тыс. рублей
Юридических лиц
Повторно
до 1 млн рублей
Включать в реестр ОРИ могут добровольно по уведомлению со стороны компании или принудительно, например, по запросу ФСБ. В список входят: «Яндекс», VK, «Пикабу», «Хабр», Telegram и другие.
Как рассказал «Ведомостям» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, принудительное включение в реестр позволит постоянно отслеживать операторов, быть в курсе, кто владеет компанией, а также у ведомства будут все контакты, чтобы быстро направить запрос о деятельности или установить ограничения.
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