Роскомнадзор хочет принудительно включать в реестр организаторов распространения информации

Компании, которые после требований РКН не передают информацию о себе, могут не только оштрафовать, но и принудительно включить в реестр ОРИ.

Организаторов распространения информации (ОРИ) хотят принудительно включать в реестр, а также штрафовать, если они в течение 10 рабочих дней после требования Роскомнадзора не сообщили о начале свой деятельности.

Проект акта об утверждении правил ведения реестра ОРИ уже есть на портале проектов нормативных правовых актов. Раньше организаторов распространения информации могли привлечь только к административной ответственности, но они могли работать все правового поля. Тогда как сейчас их могут принудительно включить в реестр и оштрафовать по решению суда.

Основные изменения касаются тех, кто не уведомляет РКН о свой деятельности.

За нарушения по ст. 13.31 КоАП действуют следующие штрафы:

Кого штрафуют В какой раз Сумма штрафа Физлиц Впервые 1-3 тыс. рублей Должностных лиц Впервые 10-30 тыс. рублей Юридических лиц Впервые 100-300 тыс. рублей Юридических лиц Повторно до 1 млн рублей

Включать в реестр ОРИ могут добровольно по уведомлению со стороны компании или принудительно, например, по запросу ФСБ. В список входят: «Яндекс», VK, «Пикабу», «Хабр», Telegram и другие.

Как рассказал «Ведомостям» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, принудительное включение в реестр позволит постоянно отслеживать операторов, быть в курсе, кто владеет компанией, а также у ведомства будут все контакты, чтобы быстро направить запрос о деятельности или установить ограничения.