⏳ До 4 августа 2025 нужно отправить уведомление по НДФЛ

Налоговые агенты представляют уведомление по ЕНП за период с 23 по 31 июля 2025 года.

Юрлица и ИП – налоговые агенты должны представить в налоговую уведомление по НДФЛ не позднее 4 августа, напоминает региональное УФНС.

«Срок представления уведомлений за отчетный период с 23 по 31 июля 2025 года – не позднее 4 августа. Срок уплаты налога за указанный период – не позднее 5 августа текущего года», — пишет ведомство.

Уведомление по суммам НДФЛ, рассчитанным и удержанным налоговыми агентами, подают по общему правилу не позднее 3 числа следующего месяца. Но 3 августа 2025 года выпадает на воскресенье, поэтому сдать уведомление можно в понедельник, 4 августа.

Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Научим составлять уведомления по ЕНП и заполнять любую отчетность в налоговую и СФР на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы узнаете, как вести бухгалтерский и налоговый учет по требованиям 2025 г., рассчитывать налоги, отражать операции в 1С, работать с кадрами и управленкой. Мы обновили программу и добавили уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт уже завтра, 1 августа.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.