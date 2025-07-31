🙏 ТПП просит не снижать лимиты по УСН

Малый бизнес в торговле может закрыться из-за перехода на НДС.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает, что изменение параметров УСН может оказать негативный эффект на микробизнес. Обращение со своей позицией он направил главе Правительства Михаилу Мишустину.

«Обсуждаемые изменения, в том числе снижение предельного уровня дохода, по достижении которого налогоплательщики на УСН будут обязаны уплачивать НДС, затрагивают значительную часть микробизнеса и могут привести к серьезным негативным последствиям», — цитирует Катырина ТАСС.

Если лимит снизят – это усилит налоговую и административную нагрузку. Это особенно чувствительно для малого бизнеса в торговле, работающего в небольших населенных пунктах. Для многих из них упрощенка – это единственное условие сохранения рентабельности, уточнил глава ТПП.

Он напомнил о дополнительных издержках предпринимателей.

«Переход на учет по НДС потребует привлечения внешних специалистов, а необходимость уплаты налога по факту отгрузки приведет к кассовым разрывам. В условиях высокой ключевой ставки такие разрывы могут стать непреодолимыми и повлечь за собой закрытие предприятий», — добавил Катырин.

Предложенные изменения повышают риски ухода бизнеса в теневой сектор. Кроме того, это противоречит ранее заявленной позиции о сохранении до 2030 года совокупной налоговой нагрузки на уровне, действовавшем по состоянию на 1 января 2025 года.

Речь идет о десятках тысяч налогоплательщиков, обеспечивающих занятость, налоговые поступления и доступность товаров и услуг в регионах, подчеркнул Катырин.

Ранее мы сообщали, что УСН для торговли могут отменить: поручение Путина — до 1 декабря 2025.