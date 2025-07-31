Росстат: медианная зарплата выросла в 1,4 раза. Где самая большая и самая низкая

Медианная зарплата по России выросла до 73,9 тысяч рублей. Больше всего получают в табачной промышленности, а меньше всего — в сфере образования.

В апреле 2025 года медианная зарплата в России составила 73,9 тыс. рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2023 году: тогда жители страны получали 52,6 тыс. рублей.

Самая большая медианная оплата труда оказалась в табачной промышленности, где сотрудники зарабатывают 155,4 тыс. рублей.

В топ-5 попали: экстерриториальные организации (135,2 тыс. рублей), компании из сферы добычи полезных ископаемых (127,6 тыс.), из области информации и связи (125,6 тыс.), а также страховщики (118,3 тыс.). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Наименьшая медианная зарплата в сфере образования (50,5 тыс. рублей), культуры, спорта, досуга (51,9 тыс.), здравоохранения и социальных услуг (56,1 тыс.).

Росстат проводил исследование среди 95,4 тыс. организаций за исключением представителей малого бизнеса. Общая численность сотрудников составила 28,4 млн человек.