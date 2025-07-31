🚗 C 1 августа 2025 водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате

Справку о прохождении медкомиссии с 1 августа 2025 водители будут получать в электронном виде. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — цитируют Шкуматова РИА Новости.

Он объяснил, что QR-код документа передадут в ГАИ, и вся информация автоматически попадет в систему ведомства. Также данные из справки нужно будет передать в психиатрическом и наркологическом диспансерах, чтобы те внесли их в свои базы, предположил эксперт.

В российских регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок. Они популярны именно потому, что проверить их подлинность нельзя. Теперь эта схема станет невозможной, считает Шкуматов.