Депутаты хотят выдворять иностранцев за участие в предвыборной агитации

Мигранты из сферы ЖКХ вместо своей работы занимаются расклейкой агитационных материалов. Чтобы это пресечь, в Госдуме хотят выдворять таких иностранцев, а для их работодателей увеличить штрафы.

31 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому иностранцев будут выдворять с территории РФ за проведение предвыборной агитации. Также вырастут административные штрафы для юридических и должностных лиц, которые будут привлекать иностранных граждан к подобной работе.

Согласно закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ, иностранцы не могут препятствовать выдвижению кандидатов на выборах, их избранию, а также проведению самих выборов или референдумов. Однако сейчас законодательство не предусматривает выдворения за это правонарушение.

«Предложенная законопроектом инициатива об обязательном административном выдворении иностранных граждан, за исключением граждан Республики Беларусь, за участие в выборах позволит сократить случаи их участия в предвыборной агитации», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что за 2020-2023 годы иностранцы совершают больше 235 тыс. административных правонарушений (в расчет не входят нарушения в сфере миграции, транспорта и безопасности дорожного движения).

Кроме того, увеличивается число случаев, когда иностранцев привлекают к предвыборной агитации. Например, мигранты-сотрудники из сферы ЖКХ расклеивают и разносят агитационные материалы, а не занимаются своей прямой работой. По мнению депутатов, в том числе из-за этого падает качество ЖКУ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.