💊 Мишустина просят разобраться с нелегальными лекарствами на маркетплейсах

Московское общество защиты потребителей (МОЗП) попросило премьер-министра Михаила Мишустина разобраться с продажей незарегистрированных лекарств на маркетплейсах. Например, под видом БАДов предлагают купить нелегальное китайское лекарство, которое обещает вылечить разные виды рака.

Представители маркетплейсов заверяют, что борются с продавцами нелегальных лекарств, однако препараты сомнительного происхождения по-прежнему можно найти. Общество защиты потребителей в письме приложило ссылки на карточки таких товаров. После обращения МОЗП платформы убрали некоторые позиции с витрин маркетплейса. Об этом пишет «Коммерсант».

В Wildberries рассказали, что они работают, исходя из принципа «добросовестности продавцов», которые соглашаются не нарушать правила, принимая оферту. На площадке можно торговать безрецептурными лекарствами только тем, у кого есть лицензия, а препараты по рецепту доставляют по модели click & collect. Это когда покупатель бронирует товар и оформляет самовывоз из аптеки, а не из ПВЗ.

Продавать лекарства на Ozon могут только селлеры с аптечной лицензией, а у тех, кто торгует БАДами, проверяют свидетельства о госрегистрации. Если от пользователей поступают жалобы, карточку товара блокируют.

Летом 2024 года Роскачество обнаружило на маркетплейсах порядка 60 тыс. БАДов без документов о госрегистрации, причем 400 товаров содержали в составе запрещенные вещества. 200 карточек товаров маскировали рецептурные лекарства под видом пищевых добавок.