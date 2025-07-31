Если выиграли суд по долгам, не нужно ждать три года, чтобы их списать

Списать дебиторскую задолженность после выигранного суда можно по ликвидации должника либо по окончанию исполнительного производства.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили, как правильно списать дебиторскую задолженность от покупателей, если компания уже выиграла суд. Должник не может погасить задолженность, поэтому бухгалтер интересуется, нужно ли ждать три года, чтобы списать ее в расход.

Но ждать так долго не нужно.

Срок три года – это для тех, кто не подал в суд и пропустил срок исковой давности, пояснили участники обсуждения.

А если суд выиграли, то долг списывают либо по ликвидации должника, либо по окончанию исполнительного производства из-за невозможности взыскания, — ответили в чате.

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