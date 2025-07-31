Полученная в подарок коммерческая недвижимость облагается налогом, даже если дарят родственники

Если имущество будут использовать в предпринимательской деятельности – подарок считается внереализационным доходом.

Налоговая по новым регионам России разъяснила порядок налогообложения при дарении коммерческой недвижимости.

В общем случае при дарении недвижимости членом семьи платить НДФЛ не нужно, если имущество используют в личных, а не коммерческих целях. При этом подарки от других родственников облагаются налогом.

Но при получении от родственника коммерческой недвижимости придется платить налог в таких случаях, когда:

даритель или одаряемый — ИП;

недвижимость имеет коммерческое назначение;

имущество используется или будет использоваться в предпринимательской деятельности.

Такая недвижимость признается внереализационным доходом (ст. 250 НК) и подлежит налогообложению:

на УСН – включается в доходы на дату получения;

на ОСНО – облагается НДФЛ со сроком уплаты 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Налоговая база по полученной в подарок недвижимости определяется исходя из ее рыночной стоимости с учетом положений ст. 105.3 НК.

Стоимость получатель имущества должен подтвердить документально, в том числе результатами независимой оценки, уточнили налоговики.