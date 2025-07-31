Теща освобождается от половины НДФЛ за подаренную зятем квартиру

Зять и теща, сноха и свекровь – это не близкие родственники и не члены семьи, поэтому дарение недвижимости между ними облагается НДФЛ. Но есть нюансы.

Если зять дарит квартиру теще, она должна заплатить с этого дохода НДФЛ. Освобождение от налога бывает только при дарении между родственниками и членами семьи.

Перечень таких лиц:

супруги;

родители, в том числе усыновители;

дети, в том числе усыновленные;

дедушки и бабушки;

внуки;

полнородные и неполнородные братья и сестры.

Если даритель – не в этом списке, то одараяемый платит налог с подарка в виде недвижимости.

В то же время у супругов имущество общее. Если теще квартиру дарит зять, то по умолчанию полквартиры принадлежит его жене. А его жена – это дочь тещи, и они между собой родственники.

Таким образом, теща должна заплатить НДФЛ только с половины квартиры, так как половина квартиры получена от чужого человека, а половина – от родного.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92617.

Что касается минимального срока владения, то это «супружеское правило», по мнению Минфина, уже не работает.

Напомним, подаренную родственником квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года, а подаренную чужим человеком – через 5 лет.

Если квартиру подарил зять (чужой человек), то минимальный срок владения для нее – 5 лет. И в данном случае уже неважно, что по факту половина этой квартиры – это подарок от дочери, а не от ее мужа.

Если даритель не входит в перечень родственников (см. выше), то продать эту квартиру без НДФЛ можно только через 5 лет.

Минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях смотрите здесь.