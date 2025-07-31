Сазанов: Минфин не будет менять формулу расчета пени по налогам

Осенью 2025 года власти не собираются корректировать порядок расчета налоговых пеней. Формулу уже меняли в 2024 году.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что власти не собираются корректировать формулу расчета пени по налогам в связи с высокой ключевой ставкой.

Порядок начисления пеней уже изменяли в 2024 году, а в осеннюю сессию 2025 года никаких перемен не планируется. Но зато Минфин рассмотрит идею предпринимателей расширить параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

«Мы поддержим закрепление в Налоговом кодексе любых параметров ФИНВ технического характера, не связанных с объемом предоставляемых льгот», — сказал Сазанов.

Также он добавил, что Минфин поддержал инициативу регионов продлить до 2030 года ограничение в размере 50% на учет убытков прошлых лет при определении базы по налогу на прибыль.