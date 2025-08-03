Счетная палата проверила исполнение бюджета в высших судах РФ

Ведомтсво провело аудит, как в 2024 году исполняли бюджет Конституционный Суд, Верховный Суд и Судебный департамент при ВС РФ.

По итогам проверки бюджетная отчетность всех проверенных объектов за 2024 год признана Счетной палатой (СП) достоверной, исполнение федерального бюджета соответствовало положениям Бюджетного кодекса.

В отчетном году все проверенные объекты обеспечили высокий уровень кассового исполнения расходов бюджета: Конституционный Суд – 99,9%, Верховный Суд – 99,4%, Судебный департамент – 99,9%.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностями было на достаточном уровне. Судебный департамент обеспечил снижение дебиторски по сравнению с предыдущим периодом на 27,2%.

В целом на 1 января 2025 года задолженности проверенных судов носили текущий характер и были связаны с ведением финансово-хозяйственной деятельности.

Проверка в Конституционном и Верховном Суде нарушений и недостатков не выявила, заявлено в отчете.

В Судебном департаменте были отдельные нарушения и недостатки, в том числе:

при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета и составлении бюджетной отчетности — на сумму 1,5 млрд рублей ;

организации системы учета сведений в отношении 24 объектов недвижимости;

ведомственном финансовом контроле;

организации учета вложений на развитие государственной информсистемы — на сумму 5,5 млрд рублей.

Отмечено, что часть нарушений Судебный департамент устранил в ходе проверки. И внес в бюджет 163,2 млн рублей.