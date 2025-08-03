Счетная палата проверила исполнение бюджета в высших судах РФ
По итогам проверки бюджетная отчетность всех проверенных объектов за 2024 год признана Счетной палатой (СП) достоверной, исполнение федерального бюджета соответствовало положениям Бюджетного кодекса.
В отчетном году все проверенные объекты обеспечили высокий уровень кассового исполнения расходов бюджета: Конституционный Суд – 99,9%, Верховный Суд – 99,4%, Судебный департамент – 99,9%.
Управление дебиторской и кредиторской задолженностями было на достаточном уровне. Судебный департамент обеспечил снижение дебиторски по сравнению с предыдущим периодом на 27,2%.
В целом на 1 января 2025 года задолженности проверенных судов носили текущий характер и были связаны с ведением финансово-хозяйственной деятельности.
Проверка в Конституционном и Верховном Суде нарушений и недостатков не выявила, заявлено в отчете.
В Судебном департаменте были отдельные нарушения и недостатки, в том числе:
при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета и составлении бюджетной отчетности — на сумму 1,5 млрд рублей;
организации системы учета сведений в отношении 24 объектов недвижимости;
ведомственном финансовом контроле;
организации учета вложений на развитие государственной информсистемы — на сумму 5,5 млрд рублей.
Отмечено, что часть нарушений Судебный департамент устранил в ходе проверки. И внес в бюджет 163,2 млн рублей.
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