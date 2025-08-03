Wildberries теперь особо выделяет товары с высоким рейтингом

На Wildberries появилась метка «Выбор покупателей» для товаров с высоким рейтингом.

Компания РВБ (объединенная Wildbserries & Russ) запустила на Wildberries в тестовом режиме новую метку «Выбор покупателей». Она поможет быстрее принимать решение о покупке товаров с высоким рейтингом и хорошим качеством, сообщает маркетплейс.

Метка «Выбор покупателей» делает отзывы еще более ценным ориентиром и поддерживает продавцов, чьи товары заслужили признание покупателей. Она будет присваиваться сейчас товарам части продавцов.

Продукция должна соответствовать следующим критериям: Рейтинг продавца и карточки товара — не ниже 4.7.

Количество отзывов на карточку — от 40.

Товар есть в наличии.

По предварительному опросу ВБ, свыше 40% покупателей полностью согласны с тем, что метка «Выбор покупателей» помогает выделить товары, которым можно доверять, и хотят видеть ее чаще. В рамках теста метка будет на странице отзывов у части пользователей. По итогам будет принято решение о дальнейшем масштабировании функции.

Согласно собственному исследованию, отзывы и рейтинг входят в топ-3 критериев выбора товара.