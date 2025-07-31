С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда
Президент подписал закон, который с 1 ноября 2025 года разрешает Федеральной налоговой службе взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке. Ранее такое взыскание происходило только через суд. Нормативный акт доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Нововведение касается только неоспоримых задолженностей. Если гражданин не согласен с суммой, он вправе подать возражение в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой. Если же возражения не последует, ФНС сможет списать сумму напрямую.
Сначала средства будут взыскиваться с банковских счетов, электронных кошельков и цифровых кошельков. Если этих средств недостаточно — возможен переход к обращению взыскания на имущество, за исключением предметов первой необходимости.
Закон направлен на ускорение и упрощение процедур взыскания, а также на снижение нагрузки на судебную систему.
Главные положения
Дата вступления в силу: 1 ноября 2025 года
Кого касается: только физических лиц, не имеющих статуса ИП
Что изменилось: ФНС сможет взыскивать налоговые долги и штрафы без обращения в суд
Условие взыскания: отсутствие спора по сумме долга — если в течение 30 дней не подано возражение
Порядок взыскания: сначала списание со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей; при нехватке — обращение взыскания на имущество
Исключения: не подлежат взысканию вещи первой необходимости
Цель закона: ускорение процедур и снижение нагрузки на суды
Комментарии2
страшно даже представить, сколько людей не получат это уведомление по объективным или субъективным причинам - начиная от отвратительной работы почты и отсутствия интернета, и заканчивая людьми, которые болеют или находятся в отъезде.
Уже есть феерическая подлянка, именуемая "судебный приказ".
Теперь и налоговские "уведомления" добавились.
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Президент подписал закон, который с 1 ноября 2025 года разрешает Федеральной налоговой службе взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке.
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("Русские народные сказки и конституции")