С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда

ФНС сможет взыскивать с граждан налоговые долги и штрафы без обращения в суд — если у налогоплательщика не будет возражений. Закон уже подписан президентом.

Президент подписал закон, который с 1 ноября 2025 года разрешает Федеральной налоговой службе взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке. Ранее такое взыскание происходило только через суд. Нормативный акт доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение касается только неоспоримых задолженностей. Если гражданин не согласен с суммой, он вправе подать возражение в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой. Если же возражения не последует, ФНС сможет списать сумму напрямую.

Сначала средства будут взыскиваться с банковских счетов, электронных кошельков и цифровых кошельков. Если этих средств недостаточно — возможен переход к обращению взыскания на имущество, за исключением предметов первой необходимости.

Закон направлен на ускорение и упрощение процедур взыскания, а также на снижение нагрузки на судебную систему.