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С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда

ФНС сможет взыскивать с граждан налоговые долги и штрафы без обращения в суд — если у налогоплательщика не будет возражений. Закон уже подписан президентом.

Президент подписал закон, который с 1 ноября 2025 года разрешает Федеральной налоговой службе взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке. Ранее такое взыскание происходило только через суд. Нормативный акт доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение касается только неоспоримых задолженностей. Если гражданин не согласен с суммой, он вправе подать возражение в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой. Если же возражения не последует, ФНС сможет списать сумму напрямую.

Сначала средства будут взыскиваться с банковских счетов, электронных кошельков и цифровых кошельков. Если этих средств недостаточно — возможен переход к обращению взыскания на имущество, за исключением предметов первой необходимости.

Закон направлен на ускорение и упрощение процедур взыскания, а также на снижение нагрузки на судебную систему.

Главные положения

  • Дата вступления в силу: 1 ноября 2025 года

  • Кого касается: только физических лиц, не имеющих статуса ИП

  • Что изменилось: ФНС сможет взыскивать налоговые долги и штрафы без обращения в суд

  • Условие взыскания: отсутствие спора по сумме долга — если в течение 30 дней не подано возражение

  • Порядок взыскания: сначала списание со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей; при нехватке — обращение взыскания на имущество

  • Исключения: не подлежат взысканию вещи первой необходимости

  • Цель закона: ускорение процедур и снижение нагрузки на суды

Дата публикации: 31.07.2025, 21:06

Комментарии

2
  • Жанна

    страшно даже представить, сколько людей не получат это уведомление по объективным или субъективным причинам - начиная от отвратительной работы почты и отсутствия интернета, и заканчивая людьми, которые болеют или находятся в отъезде.

  • Старый ворчун

    сколько людей не получат это уведомление

    Уже есть феерическая подлянка, именуемая "судебный приказ".

    Теперь и налоговские "уведомления" добавились.

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    Президент подписал закон, который с 1 ноября 2025 года разрешает Федеральной налоговой службе взыскивать налоговые долги и штрафы с физических лиц во внесудебном порядке.

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    Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

    ("Русские народные сказки и конституции")

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