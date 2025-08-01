Банки будут предоставлять следователям справки о счетах клиентов

По запросу следственных органов банки обязаны давать справки по счетам физлиц и юрлиц.

Президент Владимир Путин подписал закон от 31.07.2025 № 279-ФЗ, который обязует кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям и счетам компаний и физлиц. Законопроект был внесен кабмином.

Теперь кредитные организации будут предоставлять на основании запроса руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве, справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.