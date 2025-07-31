Путин подписал закон о временной блокировке счетов подозреваемых
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, который позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать операции по банковским счетам подозреваемых. Мера применяется в экстренных случаях, если есть основания полагать, что счета используются для противоправной деятельности — например, при мошенничестве или отмывании доходов.
Максимальный срок заморозки операций составляет 10 суток. Решение принимается следователем с согласия руководителя следственного органа, либо дознавателем — при согласовании с прокурором.
Кроме того, банки теперь обязаны по запросу предоставлять следователям и дознавателям справки о движении средств, счетах и вкладах физических и юридических лиц. Ответ должен быть дан в течение трёх рабочих дней, а при электронном запросе — в течение суток.
Если в течение 10 дней не последует решение суда об аресте средств, либо не будет отменено решение о приостановке, банк обязан возобновить операции.
Закон направлен на усиление контроля за финансовыми потоками и более быструю реакцию правоохранительных органов на возможные преступления, связанные с финансами.
Главные положения
Кто может замораживать: следователи, дознаватели (после получения согласия)
Срок приостановки: максимум 10 суток, без участия суда
Банки: обязаны предоставлять финансовые справки по запросу следователей и дознавателей
Причины использования: в случаях опасений о незаконной деятельности через счета
Дата начала действия: с 1 сентября 2025 года
Комментарии1
Интересно, как банки будут справляться с потоком запросов от следователей, учитывая, что на ответ по электронным запросам отведены всего сутки — не превратится ли это в новый вид «финансового фитнеса» для банковских сотрудников?