✈ На продажу БПЛА установили нулевой НДС

Импорт двигателей и комплектующих для беспилотников освобожден от НДС.

До 2028 года при реализации легких гражданских беспилотных летательных аппаратов и запчастей для них будет действовать нулевая ставка НДС. Соответствующий закон от 31.07.2025 № 297-ФЗ подписал Владимир Путин.

При продаже беспилотников массой от 0,15 до 30 кг, собранных на территории ЕАЭС, двигателей и комплектующих для них установлена ставка НДС 0%.

Также освобождены от НДС операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей.

В отношении гражданских БПЛА массой более 30 кг аналогичные льготы уже действуют.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Льготы будут применяться по 31 декабря 2027 года. Затем проанализируют целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.