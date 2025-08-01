Минфин хочет ограничить налоговые льготы для резидентов префрежимов

Законопроект о налоговых льготах для новых резидентов могут принять осенью 2025, а действовать он начнет с 1 января 2026 года.

Минфин рассчитывает, что законопроект об уточнении льгот для новых резидентов преференциальных налоговых режимов примут осенью, и он вступит в силу с 1 января 2026 года, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он пояснил, что ведомство разработало законопроект, направленный на повышение эффективности налоговых льгот и стимулирование инвестиционной активности в рамках преференциальных налоговых режимов для новых резидентов.

Налоговые льготы для новых резидентов хотят ограничить объемом капитальных вложений и расходов на НИОКР. Также ограничат применение ими налоговых преференций при условии выполнения контролируемых показателей соглашений и своевременной сдачи бухготчетности.

Кроме того, законопроект предусматривает широкие полномочия регионов по регулированию применения отдельных его положений на своей территории. Например, некоторые категории налогоплательщиков можно будет выводить из периметра данного регулирования. Также установят перечень «контролируемых показателей» соглашения и пределы отклонений их фактических значений от целевых показателей.

По словам Сазанова, законопроект нацелен на повышение эффективности налоговых расходов и стимулирование инвестиционной активности (реализован принцип соразмерности: 1 рубль налоговых расходов должен приводить к не менее 1 рублю частных капвложений в НИОКР) и предусматривает широкие полномочия субъектов РФ по приоритизации развития тех или иных отраслей экономики в своих периметрах.

Также Сазанов заявил, что Минфин не будет менять формулу расчета пени по налогам.