📡 Спрос на Wi-Fi-роутеры вырос в два раза на фоне блокировок мобильного интернета

Из-за отключения мобильного интернета рядовые пользователи и предприниматели в России начали переходить на проводной интернет, а также подключать Wi-Fi.

В июне-июле 2025 года продажи Wi-Fi-роутеров на маркетплейсе Wildberries выросли на 112% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Такую активность связывают с тем, что во многих регионах ограничили работу мобильного интернета для борьбы с беспилотниками.

Покупают роутеры как рядовые пользовали, у которых не было проводного домашнего интернета, так и представители малого и среднего бизнеса. Последние начали переводить кассы и IT-системы на Wi-Fi. Об этом пишут «Известия».

«Динамика проводных устройств для домашнего интернета, рост продаж которых составил 134%, значительно обогнала мобильные роутеры (они "подросли" на 85%)», — сказали в Wildberries.

На других платформах продажи сетевого оборудования выросли на 9% по сравнению с апрелем-маем 2025 года. В «Мегафоне» среднемесячные продажи роутеров увеличились на 15-20%.

Кроме того, компании по подключению домашнего интернета начали получать на 12-15% больше заявок. Этот показатель средний по стране, но в отдельных регионах он гораздо выше.

В «Ростелекоме» в 2,2 раза увеличилось число заявок от предпринимателей, которые хотят подключить фиксированный интернет и Wi-Fi. Это нужно для бесперебойной работы кассовых аппаратов и для раздачи интернета клиентам.