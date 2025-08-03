Яндекс Браузер теперь показывает отзывы и рейтинг интернет-магазинов сразу при их посещении
Он доступен сразу при посещении сайта: в браузере для компьютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов — в меню страницы. Это позволяет сразу понять, что о магазине пишут другие покупатели, и принять взвешенное решение о покупке.
Значение рейтинга вычисляется по данным отзывов на интернет-магазины, которые оставляют пользователи сервисов Яндекса, сообщает компания. Такой же рейтинг отображается в Поиске Яндекса рядом со ссылками на интернет-магазины.
Нажав на значок рейтинга в браузере, можно сразу прочитать подробные отзывы о магазине или поделиться своим мнением.
Сообщается, что в Яндекс Браузере доступны отзывы на более чем 150 тысяч интернет-магазинов. Их можно фильтровать, например, по срокам доставки или качеству обслуживания.
Компания заверяет, что перед публикацией Яндекс проверяет каждый отзыв — чтобы исключить накрутки и нерелевантную информацию.
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