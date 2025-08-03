Яндекс Браузер теперь показывает отзывы и рейтинг интернет-магазинов сразу при их посещении

В Яндекс Браузере с июля 2025 года стало возможно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей.

Он доступен сразу при посещении сайта: в браузере для компьютеров он отображается в адресной строке, а для телефонов — в меню страницы. Это позволяет сразу понять, что о магазине пишут другие покупатели, и принять взвешенное решение о покупке.

Отображение в Яндекс Браузере рейтинга интернет-магазина

Значение рейтинга вычисляется по данным отзывов на интернет-магазины, которые оставляют пользователи сервисов Яндекса, сообщает компания. Такой же рейтинг отображается в Поиске Яндекса рядом со ссылками на интернет-магазины.

Нажав на значок рейтинга в браузере, можно сразу прочитать подробные отзывы о магазине или поделиться своим мнением.

Сообщается, что в Яндекс Браузере доступны отзывы на более чем 150 тысяч интернет-магазинов. Их можно фильтровать, например, по срокам доставки или качеству обслуживания.

Компания заверяет, что перед публикацией Яндекс проверяет каждый отзыв — чтобы исключить накрутки и нерелевантную информацию.