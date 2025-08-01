ЦОК КПП ОСНО 29.07 Мобильный
Онлайн-кассы

С 1 августа 2025 все ИП и юрлица в новых регионах обязаны применять ККТ

Переход на онлайн-кассы в новых субъектах РФ завершен.

С 1 августа бизнес на территории новых российских регионов обязан работать с ККТ, напоминает ФНС.

Ведомство напоминает, что переход начался с 1 февраля 2025 года и прошел постепенно:

  • сначала для бизнеса на ОСНО;

  • потом для юрлиц на УСН и ЕСХН с работниками, ИП с работниками;

  • теперь ККТ должны применять и ИП на ЕСХН или на патенте без работников

С сегодняшнего дня за неприменение ККТ и невыдачу кассового чека налогоплательщики новых регионов будут привлекаться к ответственности на общих основаниях, предупреждают налоговики.

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