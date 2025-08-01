С 1 августа 2025 все ИП и юрлица в новых регионах обязаны применять ККТ

Переход на онлайн-кассы в новых субъектах РФ завершен.

С 1 августа бизнес на территории новых российских регионов обязан работать с ККТ, напоминает ФНС.

Ведомство напоминает, что переход начался с 1 февраля 2025 года и прошел постепенно:

сначала для бизнеса на ОСНО;

потом для юрлиц на УСН и ЕСХН с работниками, ИП с работниками;

теперь ККТ должны применять и ИП на ЕСХН или на патенте без работников

С сегодняшнего дня за неприменение ККТ и невыдачу кассового чека налогоплательщики новых регионов будут привлекаться к ответственности на общих основаниях, предупреждают налоговики.