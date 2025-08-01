С 1 августа 2025 все ИП и юрлица в новых регионах обязаны применять ККТ
Переход на онлайн-кассы в новых субъектах РФ завершен.
С 1 августа бизнес на территории новых российских регионов обязан работать с ККТ, напоминает ФНС.
Ведомство напоминает, что переход начался с 1 февраля 2025 года и прошел постепенно:
сначала для бизнеса на ОСНО;
потом для юрлиц на УСН и ЕСХН с работниками, ИП с работниками;
теперь ККТ должны применять и ИП на ЕСХН или на патенте без работников
С сегодняшнего дня за неприменение ККТ и невыдачу кассового чека налогоплательщики новых регионов будут привлекаться к ответственности на общих основаниях, предупреждают налоговики.
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