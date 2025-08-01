Средняя зарплата россиян в апреле 2025 года почти добралась до 100 тысяч рублей

Самые большие зарплаты на Чукотке и в Москве. Меньше всего получают жители Ингушетии и Чечни.

В апреле 2025 года средняя зарплата по России до вычета налога составила 99,4 тыс. рублей.

В 2023 году этот показатель был 72,5 тыс. рублей. Таким образом, сейчас заработок россиян вырос более чем на треть. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Самая большая средняя зарплата весной была на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс.), ЯНАО (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской (148,5 тыс.) областях.

Меньше всего получали жители Дагестана (45,4 тыс.), Чечни (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).

Росстат проводил исследование зарплат среди 95,4 тыс. компаний и 28,4 млн работников. В выборку не вошли представители малого бизнеса.