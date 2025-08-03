Сбер презентовал бизнесу сервис для уплаты штрафов и начислений

Банк представил корпоративным клиентам новый сервис — «Штрафы и начисления». Он позволяет организациям контролировать поступление начислений и штрафов от государственных органов. Также с его помощью можно своевременно оплачивать поступившие входящие документы.

Одним из главных преимуществ сервиса названо то, что клиенты получают информацию о выставленных им начислениях от различных госорганов (ГАИ, ФНС и др.) в режиме реального времени. Ранее нужно было запрашивать ее и ждать загрузки из реестров. Теперь информация обо всех начислениях собирается в фоновом режиме и отображается при входе в интернет-банк.

Кроме того, бухгалтер или руководитель может платить начисления в интернет-банке там же, где проводит операции по счетам компании. Также клиентам, использующим «Штрафы и начисления», не нужно вручную заполнять платежное поручение — система автоматически заполняет необходимые поля, что позволяет избежать ошибки и сэкономить время.

Сервис находится в веб-версии интернет-банка на главной странице в виджете «Мои дела», а также доступен в разделе «Запросы на оплату», во вкладке «Входящие».

«Любая российская компания регулярно взаимодействует с различными государственными органами. Своевременное и корректное проведение платежей в адрес госорганов очень важно для наших клиентов, так как цена ошибки в подобном документе высока, его несвоевременное исполнение может повлечь значительные последствия», — сказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

Сбер обещает, что скоро новый сервис станет доступен всем пользователям веб-версии СберБизнеса, а затем появится в мобильном приложении.