Определить порядок распределения прямых расходов можно самостоятельно. Но применять его придется не менее двух налоговых периодов

Минфин уточнил порядок учета в целях налога на прибыль организаций прямых и косвенных расходов на производство и реализацию.

В письме от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47650 напоминается, что сумму косвенных расходов на производство и реализацию полностью относят к расходам текущего отчетного периода (п. 2 ст. 318 НК). Так же включают в расходы текущего периода внереализационные расходы.

Прямые расходы относят к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, (работ и услуг), в стоимости которых они учтены.

Прямые расходы – это затраты на приобретение сырья и материалов, оплату труда, амортизация. Все прочие расходы, не отнесенные к прямым, относят к косвенным – кроме внереализационных, отметил Минфин.

Согласно п. 1 ст. 319 НК, налогоплательщик сам определяет порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукции (с учетом соответствия расходов ей). Этот порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости незавершенного производства) нужно установить в учетной политике для целей налогообложения.

Утвержденный порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию следует применять в течение не менее 2 налоговых периодов, добавил Минфин.

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