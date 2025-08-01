После снижения ЦБ ключевой ставки облигации стали прибыльнее и возрос интерес к акциям
За десять дней до заседания ЦБ инвесторы активно вкладывались в длинные ОФЗ и корпоративные облигации со сроком погашения менее 5 лет. После объявления о снижении ставки — они фиксируют прибыль в облигациях и перекладываются в акции. Также быстро растут вложения во флоатеры. Это показал анализ сделок инвесторов 14–24 и 25–29 июля 2025.
В итоге:
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Акции
Лидируют в объеме нетто-покупок после объявления о снижении ключевой ставки
Если с 14 по 24 июля акции продавали чаще, чем покупали, то с 25 по 29 июля покупки превысили продажи на 3 млрд рублей и составили 17% от общего объема.
В топ-5 акций вошли Сбер, ВТБ, Яндекс, Газпром и X5.
Тренд на снижение ставки — исторически позитивный сигнал для рынка акций. Одна из главных причин — удешевление кредитов после снижения ставки, что стимулирует экономическую активность и позитивно отражается на прибылях компаний и их рыночной стоимости. Также снижение доходности по депозитам и облигациям заставляет инвесторов искать более высокую доходность на фондовом рынке.
Облигации
Инвесторы фиксируют прибыль
Перед заседанием ЦБ инвесторы активно наращивали вложения в ОФЗ со сроком погашения более 7 лет. С 14 по 24 июля их нетто-покупки составили 16% от общего объема (4 млрд рублей), а после заседания снизились до 7% (1 млрд).
Доля вложений в ОФЗ со сроком погашения менее 5 лет после 25 июля также снизилась с 3% до 0,19%.
Короткие корпоративные облигации со сроком погашения менее 5 лет были лидерами в объеме нетто-покупок в течение 10 дней до заседания ЦБ (8,4 млрд рублей, или 35% от общего количества). 25-29 июля их доля снизилась до 16% (2,5 млрд).
Это связано с тем, что до заседания ЦБ часть инвесторов стремилась зафиксировать высокую доходность, а после, когда цены на облигации с большими купонными выплатами выросли, продавали их и фиксировали прибыль, перекладываясь в акции.
Также снизились нетто-покупки в фондах облигаций. 14–24 июля они занимали 7% от общего объема, а 25–29 июля — уже 4%.
Флоатеры
Доля вложений в них выросла в 6 раз
Если за 10 дней до заседания ЦБ чистый приток средств в них составлял только 215 млн рублей, или 1% от общего объема, то 25–29 июля он вырос в шесть раз и достиг 1,1 млрд рублей, или 7%.
Интерес к флоатерам может быть связан с тем, что их доходность в моменте выше, чем по ОФЗ с фиксированным купоном.
Руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова отметила, что после заседания ЦБ на всех отрезках кривой ОФЗ произошло снижение доходностей, цены на облигации выросли, поэтому часть клиентов приняла решение зафиксировать прибыль и переложить средства в акции.
Также она отметила: «хотя на рынок влияют разные факторы, исторически наблюдается обратная корреляция между ключевой ставкой и динамикой акций, в том числе благодаря тому, что дивидендная доходность становится более привлекательной. Например, после резкого снижения ставки в 2020 году индекс Мосбиржи вырос более чем на 50% за год».
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