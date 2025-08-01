После снижения ЦБ ключевой ставки облигации стали прибыльнее и возрос интерес к акциям

Перед заседанием ЦБ инвесторы активно наращивали вложения в ОФЗ со сроком погашения более 7 лет. С 14 по 24 июля их нетто-покупки составили 16% от общего объема (4 млрд рублей), а после заседания снизились до 7% (1 млрд).

Доля вложений в ОФЗ со сроком погашения менее 5 лет после 25 июля также снизилась с 3% до 0,19%.

Короткие корпоративные облигации со сроком погашения менее 5 лет были лидерами в объеме нетто-покупок в течение 10 дней до заседания ЦБ (8,4 млрд рублей, или 35% от общего количества). 25-29 июля их доля снизилась до 16% (2,5 млрд).

Это связано с тем, что до заседания ЦБ часть инвесторов стремилась зафиксировать высокую доходность, а после, когда цены на облигации с большими купонными выплатами выросли, продавали их и фиксировали прибыль, перекладываясь в акции.

Также снизились нетто-покупки в фондах облигаций. 14–24 июля они занимали 7% от общего объема, а 25–29 июля — уже 4%.