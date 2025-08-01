Кабмин планирует ввести льготную аренду жилья для молодых семей

Чтобы молодым семьям было где жить, власти хотят установить льготы на аренду.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и «ДОМ.РФ» изучить предложения Совета Федерации о повышении доступности жилья. В частности, власти хотят предоставить молодым семьям возможность арендовать жилье на льготных условиях.

Кабмин ждет результатов не позднее 1 ноября 2025 года, об этом сказано на сайте правительства.

Кроме того, Минтруд должен подготовить план мероприятий по поддержке многодетности до 2036 года. Отчет ждут до 1 октября 2025.

Также до 1 декабря 2025 года Минтруд должен рассмотреть предложения Совфеда об упрощении подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком. Работодатели будут обязаны учитывать семейные обстоятельства сотрудников.