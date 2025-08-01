Аграриям, пострадавшим от террористических атак, оставят право работать на ЕСХН

Если на конец 2023 года у ИП или юрлица был статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, но пропорции доходов изменились из-за терактов, можно оставаться на едином сельхозналоге.

Минфин предложил сохранить статус сельхозтоваропроизводителя компаниям и ИП, которые имели такой статус на конец 2023 года, если их деятельность приостановилась, а пропорции доходов изменились из-за боевых действий или терактов.

Такие сельхозпроизводители смогут применять ЕСХН в 2024 и 2025 году, говорится на сайте Минфина.

Изменения позволят поддержать сельхозпроизводителей, которые больше не соответствуют условиям ЕСХН из-за внешних угроз, поясняет ведомство.

Для продолжения работы таким предприятиям приходилось использовать сырье, приобретенное у других. Поэтому доля доходов от реализации продукции собственного производства могла опуститься ниже установленного уровня 70%.

Такие поправки Минфин предлагает внести в НК.