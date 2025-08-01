Минфин продлит действие норм, смягчающих последствия остановки СИДН

Срок действия норм, принятых из-за отмены соглашений об избежании двойного налогообложения, заканчивается в 2025 году. Их обещают продлить до 2030 года.

Минфин работает над продлением отдельных норм законодательства, смягчающих бизнесу негативные последствия из-за частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 странами, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, продлят.

«Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года», — сказал Сазанов.

По остальным нормам Минфин ждет конкретные бизнес-кейсы от деловых объединений, чтобы определяться с необходимостью продления, добавил замминистра финансов.