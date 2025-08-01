Родителям хотят платить больше 17 тысяч рублей на сборы к школе

Чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей, которые должны собрать детей в школу, власти предложили каждый год им платить сумму в размере прожиточного минимума.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому родители школьников будут каждый год перед 1 сентября получать выплаты в размере прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум по стране составляет 17 773 рубля.

Предполагается, что деньги сможет получать один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет (при условии, что ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября). Они должны проживать в РФ и иметь российской гражданство. Также выплаты смогут получать инвалиды от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательных программам, либо один из их родителей.

«Что важно выплата никак не будет учитываться в доходах семьи, поэтому не отразится на предоставлении других пособий», — сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Размер выплаты будет увеличиваться каждый год, зависеть от величины прожиточного минимума по РФ. Законопроект направили на заключение в правительство.

Недавно мы писали, что депутаты предлагают выплачивать по 10 тысяч рублей на покупку школьной формы.