Больше 12 млн россиян запретили оформлять на себя кредиты

Только 5,3% россиян отменили установленные ранее самозапреты на кредиты. Всего ограничения установили 12,49 млн человек.

По данным на 1 августа 2025 года, самозапрет на кредиты установили 12,49 млн россиян.

Сервис работает уже пять месяцев (с 1 марта 2025), за это время пользователи Госуслуг направили 13,76 млн заявлений на установку самозапрета, а также 730 тыс. заявок на снятие ограничений. Жители страны отменили 5,3% ранее установленных запретов.

«Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,3 миллиона заявлений на установку самозапрета», — сказано в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Также в топ-5 регионов вошли: Московская область (194 тыс. заявлений), Санкт-Петербург (626 тыс.), Башкортостан (475 тыс.), Свердловская область (428 тыс.).

Самозапрет на оформление кредита помогает защитить себя от мошенничества. Злоумышленники зачастую оформляют кредиты на своих жертв, а после выводят их деньги на свои счета.

Ограничения могут быть полными (на все виды займов) или частичными. Например, только запрет на дистанционное оформление кредитов.