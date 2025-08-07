Электронную декларацию с отметкой налоговой получить нельзя

В чате ФНС спросили, как в ЛК ИП скачать декларацию с отметкой налоговой.

«Подтверждением приема декларации является квитанция о приеме, на файле налогоплательщика отметки не ставятся. Они предусмотрены только для деклараций, представленных в инспекцию на бумаге», — ответили налоговики.

Кроме того, по ТКС можно получить перечень налоговых деклараций, добавили представители ФНС.

