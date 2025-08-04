Сумма страховки по безотзывным вкладам увеличена в два раза

Новым законом увеличили лимит страхового возмещения по вкладам со сроком от трех лет.

Президент РФ подписал закон от 31.07.2025 № 347-ФЗ о повышении в два раза лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. Сумма вырастет с 1,4 млн до 2,8 млн рублей.

Новая норма коснется банковских вкладов физлиц в рублях, открытых на срок более трех лет, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованых Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Страховую сумму по таким вкладам выплатят отдельно от возмещения по остальным вкладам, лимит которых остается на уровне 1,4 млн рублей. То есть общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 млн рублей.

По закону досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но его можно переуступить другому лицу. Процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам.

Закон вступит в силу 30 октября 2025 года. Его положения будут применяться к банкам, в отношении которых страховой случай наступил после начала действия закона.