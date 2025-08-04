Трудовое право

Миронов предлагает перенести часть новогодних выходных на май

Депутат считает, что в мае длинные выходные нужнее, чем зимой.

Депутат Сергей Миронов предложил перенести несколько выходных с зимних каникул на майские праздники.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — сказал Миронов.

Он напомнил, что ранее его фракция «Справедливая Россия – За правду» предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, чтобы они могли пойти с детьми на школьную линейку. Некоторые работодатели и так дают сотрудникам отгулы, но депутаты предлагали закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в ТК.

В прошлом году Госдума отклонила инициативу, теперь ее внесут еще раз, добавил Миронов.

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Комментарии

5
  • Елена

    Отстаньте от выходных в январе !!!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    его фракция «Справедливая Россия – За правду» предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, чтобы они могли пойти с детьми на школьную линейку.

    Линейка из родителей будет?

    Орригинально!

    А для зачем они там?

    Кто из детей кроме первого класса пойдёт в школу с родителем???

    Дети-то все разбегутся от такого сборища!

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