Миронов предлагает перенести часть новогодних выходных на май

Депутат считает, что в мае длинные выходные нужнее, чем зимой.

Депутат Сергей Миронов предложил перенести несколько выходных с зимних каникул на майские праздники.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — сказал Миронов.

Он напомнил, что ранее его фракция «Справедливая Россия – За правду» предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, чтобы они могли пойти с детьми на школьную линейку. Некоторые работодатели и так дают сотрудникам отгулы, но депутаты предлагали закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в ТК.

В прошлом году Госдума отклонила инициативу, теперь ее внесут еще раз, добавил Миронов.

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