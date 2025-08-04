Банки списывают за дополнительные услуги до 10 тысяч рублей в месяц

Несмотря на прямой отказ, банки по-прежнему могут подключать клиентам дополнительные страховки. Особенно такая практика распространена при оформлении кредитных карт.

Клиенты банков пожаловались на дополнительные страховки, которые им автоматически подключают при оформлении кредитных продуктов. Списания могут достигать 10 тыс. рублей в месяц.

Например, в Альфа-Банке клиенту без предупреждения подключили страховку при открытии кредитной карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Народный рейтинг Банки.ру».

В ВТБ была подобная ситуация, причем допуслугу подключили несмотря на официальный отказ от страховки во время оформления карты. С клиента все равно списали плату. Представители банка ответили, что клиент может вернуть деньги, если обратится в компанию.

Клиенты рассказывают, что Газпромбанк может списать деньги за защиту карты, даже если они откажутся от этого. Некоторые пользователи заметили, что вместе с зарплатной картой банк выдал еще и кредитную, причем автоматически к ней подключили страховку.

Скрытое страхование нужно банкам, чтобы повысить собственные комиссионные доходы. Они могут аргументировать необходимость застраховаться тем, что «без страховки не будет нужного лимита» или запугивать клиента высокой повышенной процентной ставкой без дополнительной услуги.

Сейчас действует «период охлаждения»: в течение 30 дней можно отказаться от страховки и вернуть деньги. Если останутся разногласия с банком, можно обратиться в Банк России или к финансовому омбудсмену.

В первой половине 2025 года кредитные карты стали выдавать реже — 1,07 млн штук.

А вы сталкивались с необоснованными списаниями от банков? Делитесь ниже в комментариях.