Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами и где миллионеров нет вообще

Самые большие зарплаты – в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А в Еврейской АО и Калмыкии больше миллиона не получает никто.

Три четверти россиян, которые получают зарплату больше 1 млн рублей, работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такие данные получил Росстат благодаря исследованию среди 95,4 тысячи организаций (без малого бизнеса).

Численность работников в рамках исследования составила 28,4 млн человек, пишут РИА Новости.

Так, по состоянию на апрель 2025 число россиян с зарплатой от 1 млн рублей достигло 45 428 человек. Показатель вырос почти в два раза за два года: было 24 400.

В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек – 62% от общего числа «миллионеров». В Санкт-Петербурге и Московской области таких работников в семь раз меньше.

Также в топ-10 вошли:

Место Регион Число работников с зарплатой от 1 млн рублей 1 Москва 28 097 2 Санкт-Петербург 3 800 3 Московская область 3 300 4 Свердловская область 892 5 Татарстан 777 6 Краснодарский край 498 7 Нижегородская область 468 8 Новосибирская 374 9 Сахалинская область 336 10 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 335

В 2025 году работники с зарплатами от 1 млн рублей впервые появились в Ингушетии — один человек и в Северной Осетии – восемь человек.

В большинстве регионов России количество человек с зарплатами от 1 млн выросло.

Но в Курской, Астраханской, Волгоградской и Белгородской областях, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Тыве и Удмуртии их число совокупно снизилось на 53 человека.

Двумя регионами, где зарплату от 1 млн не получает никто, стали Еврейская автономная область и Калмыкия.

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