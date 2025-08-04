Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами и где миллионеров нет вообще
Три четверти россиян, которые получают зарплату больше 1 млн рублей, работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такие данные получил Росстат благодаря исследованию среди 95,4 тысячи организаций (без малого бизнеса).
Численность работников в рамках исследования составила 28,4 млн человек, пишут РИА Новости.
Так, по состоянию на апрель 2025 число россиян с зарплатой от 1 млн рублей достигло 45 428 человек. Показатель вырос почти в два раза за два года: было 24 400.
В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек – 62% от общего числа «миллионеров». В Санкт-Петербурге и Московской области таких работников в семь раз меньше.
Также в топ-10 вошли:
Место
Регион
Число работников с зарплатой от 1 млн рублей
1
Москва
28 097
2
Санкт-Петербург
3 800
3
Московская область
3 300
4
Свердловская область
892
5
Татарстан
777
6
Краснодарский край
498
7
Нижегородская область
468
8
Новосибирская
374
9
Сахалинская область
336
10
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
335
В 2025 году работники с зарплатами от 1 млн рублей впервые появились в Ингушетии — один человек и в Северной Осетии – восемь человек.
В большинстве регионов России количество человек с зарплатами от 1 млн выросло.
Но в Курской, Астраханской, Волгоградской и Белгородской областях, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Тыве и Удмуртии их число совокупно снизилось на 53 человека.
Двумя регионами, где зарплату от 1 млн не получает никто, стали Еврейская автономная область и Калмыкия.
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