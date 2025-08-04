Центробанк снял ограничения на покупку валюты для иностранных инвесторов

Убрали ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для инвесторов из недружественных стран.

ЦБ снял ограничения на покупку валюты для резидентов недружественных стран, которые инвестируют в России по новым правилам. Об этом Центробанк сообщает на своем сайте.

«Банк России определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — говорится в сообщении.

Сейчас, чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет «Ин».

Компании, которым сейчас открыты счета «С», также смогут инвестировать с помощью счетов «Ин», используя новые деньги. Но для активов, которые учитываются на счетах «С», сохранится ограниченный режим: их нельзя будет использовать для инвестиций, уточнил Центробанк.