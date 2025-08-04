Невыдача кассового чека приравнивается к уклонению от уплаты налогов — утверждают налоговики

Региональное УФНС напомнило, что общепит должен выдавать кассовые чеки клиентам по новым правилам.

Кассовый чек – это сведения о расчете и подтверждение факта его осуществления, документ, защищающий права потребителя. Он может быть основанием для предъявления претензий, отметили налоговики.

С 1 марта 2025 года кафе и рестораны должны после получения согласия клиента оплатить оказанные услуги распечатать и выдать бумажный кассовый чек клиенту до момента расчета: п. 5.11 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В таких случаях кассовый чек подтверждает предстоящий прием денежных средств за оказанные услуги.

«Если предприятием общественного питания кассовый чек не был сформирован своевременно (до момента расчета), такое нарушение квалифицируется как неприменение контрольно-кассовой техники и влечет к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП», — предупреждают налоговики.

Если чек не выдали, клиенты могут обратиться в ФНС:

через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России»;

через ЛК налогоплательщика-физлица;

лично в налоговую по месту нахождения объекта общепита.

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