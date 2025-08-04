ИП на ОСНО может отразить в декларации 3-НДФЛ доход от процентов как физлицо

Индивидуальный предприниматель платит налог с дохода от процентов по вкладу на основании налогового уведомления, а не по 3-НДФЛ.

Налоговики в чате ФНС пояснили, что ИП платит НДФЛ с дохода от процентов по вкладу на основании налогового уведомления, а не по 3-НДФЛ.

Такое разъяснение давал Минфин в письме от 26.03.2025 №03-04-07/29855.

Налог посчитают на основании информации, которую банки предоставляют налоговой инспекции по окончании календарного года.

При этом ИП на ОСНО может указать в декларации 3-НДФЛ процентный доход по вкладам как обычное физическое лицо.

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