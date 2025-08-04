ЦОК ОК УУ 04.08 Мобильный
Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО может отразить в декларации 3-НДФЛ доход от процентов как физлицо

Индивидуальный предприниматель платит налог с дохода от процентов по вкладу на основании налогового уведомления, а не по 3-НДФЛ.

Налоговики в чате ФНС пояснили, что ИП платит НДФЛ с дохода от процентов по вкладу на основании налогового уведомления, а не по 3-НДФЛ.

Такое разъяснение давал Минфин в письме от 26.03.2025 №03-04-07/29855.

Налог посчитают на основании информации, которую банки предоставляют налоговой инспекции по окончании календарного года. 

При этом ИП на ОСНО может указать в декларации 3-НДФЛ процентный доход по вкладам как обычное физическое лицо.

Подробнее о том, как определять налоговую базу и рассчитывать налоги для организаций и ИП, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как составлять отчетность любой сложности, делать расчет зарплаты, страховых взносов и пособий, строить финмодели, работать с аналитикой и управленкой. Мы обновили программу и добавили новые уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 61% за 12 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Максим Рукинов

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Хронология управленческого позора или как «утопить» свою же компанию

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум