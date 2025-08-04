Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о кредитных каникулах для семей с детьми

Семьи с двумя и более детьми смогут уходить на кредитные каникулы по ипотеке. Они будут длиться до шести месяцев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о кредитных каникулах для семей с детьми. Депутаты его рассмотрят в приоритетном порядке в следующую сессию.

Согласно проекту, семьям, в которых больше двух детей, предоставят кредитные каникулы по ипотеке сроком до шести месяцев. Сейчас при рождении ребенка заемщик может получить право на отсрочку платежей в течение полугода, но только если его доходы упали более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений.

«Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку», — сказал Вячеслав Володин.

Также он добавил, что кредитные каникулы помогут снизить финансовую нагрузку на молодую семью, а также будут способствовать повышению рождаемости.