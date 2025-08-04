ФНС: «видим все продажи в стране»
Каждый день россияне проверяют через приложение более 2 млн чеков чтобы выяснить, действительно ли продавец «пробил» товар, или подать жалобу, если чека нет. Об этом рассказал начальник Управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.
«Видим все продажи в стране, мы сейчас являемся поставщиками данных для различных федеральных ведомств. Кассовый чек имеет в себе QR-код, на каждом чеке он есть. Этот QR-код можно проверить с помощью приложения. По этому QR-коду можно получить кассовый чек в электронном виде, то есть проверить легальность чека и получить соответствующий чек в базе ФНС», — заявил Мальцев.
Хранить электронные чеки можно в приложении «Мои чеки онлайн»: им пользуются уже 3 млн человек.
Преимущество электронных чеков – они не потеряются и не выцветут, что удобно при возврате некачественного товара, ремонте по гарантии или оформлении налогового вычета.
«Если покупатель хочет получать чек в электронном виде через это приложение, то продавцу ничего не нужно для этого делать. Если указан e-mail или адрес электронной почты, то оно автоматически попадет в приложение этому покупателю», — уточнил представитель ФНС.
Сейчас в России зарегистрированы 3,8 млн онлайн-касс. Это практически весь бизнес, который работает с физлицами. Информация о чеке с каждой кассы приходит в ФНС в среднем через полторы минуты.
Инженер отдела ККТ компании-оператора фискальных данных Сергей Ляхов рассказал, из чего состоят чеки. Они собираются из тегов, как конструктор «Лего». ОФД собирает эту информацию, передает в налоговую. Если в чеке есть признак маркировки – сведения отправляют также в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий).
Комментарии3
Высоко сижу, далеко гляжу...
@Ирина Е, главное что бы пирожок не сожрал!
что бы отнёс... этим нашим... бабушке и дедушке
Народу что, больше делать нечего? Сколько у нас в стране досужих людей, однако.