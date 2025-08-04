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⚡️ Итоги дня: Госдума может увеличить штрафы за хулиганство в самолете, девушкам предложили работать из дома во время месячных, появился новый праздник — День артиста

Подготовили обзор главных событий дня — 4 августа 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» частично уходит из Вологодской области. С 1 августа 2025 года действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено. Губернатор Олег Филимонов подчеркнул, что регион не нарушает права бизнеса, но «торговцев смертью» больше не пускает.

  • Спрос на вторичном рынке жилья вырос на 17% после снижения ключевой ставки. Часть крупных банков уже пересмотрели условия выдачи льготной ипотеки, снизив ставку до 18,7%.

  • В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за хулиганство в самолете. Депутат Ярослав Нилов предложил установить штраф за курение на воздушном судне в размере от 3 до 5 тыс. рублей вместо текущих 500-1 500. Кроме того, от 5 до 10 тыс. планируется обязать выплачивать нарушителей за мелкое хулиганство (с возможным арестом до 15 суток).

  • Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила разрешить девушкам работать из дома во время месячных. Такой стандарт должен повышать мотивацию граждан к родительству, многодетности, а также к сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.

  • Рынок лизинга легковых и коммерческих авто за полгода упал на 40,3%. В январе-июне 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 123,8 тыс. автомобилей (88,4 тыс. новых и 35,4 тыс. с пробегом) по сравнению со 207,4 тыс. годом ранее (172,7 тыс. новых и 34,7 тыс. с пробегом).

  • Речные перевозки пассажиров в первом полугодии текущего года увеличились на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 4,44 млн человек.

  • На складах российских дилеров скопилось большое количество нераспроданной грузовой техники. Дилеры уже вынуждены предлагать скидки до 28% от первоначальной цены, чтобы освободить склады.

  • Обмен криптовалют на рубли стал происходить с сильным дроблением переводов. Деньги поступают на банковские счета десятками мелких платежей. Из-за подозрительности таких операций банки блокируют счета продавцам.

  • Финансовые ограничения стали самым частым препятствием для решения завести детей. Нехватку денег препятствием для заведения детей назвали 39% опрошенных. Еще 21% таковыми назвали безработицу и неуверенность в будущем, 19% — ограничения по жилью.

  • У головной структуры сети Burger King в России впервые за 15 лет сменился гендиректор. Им стал Сергей Козлов, который уже работал в компании.

  • Председатель Правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День артиста. Его будут отмечать 17 января — в день рождения Константина Станиславского.

  • Мошенники стали похищать деньги под предлогом аренды жилья. Злоумышленники ищут жертв в туристических телеграм-каналах и предлагают помочь тем, у кого есть проблемы арендой жилья через международный сервис, не работающий с российскими картами. После того как человек переводит средства по указанным реквизитам собеседник перестает отвечать на звонки и сообщения.

  • В пробке у Крымского моста скопились почти 2 тыс. машин. Утром 4 августа 2025 года у моста собралось 1 966 машин.

  • В соцсетях новый вирусный тренд. Пользователи с помощью искусственного интеллекта Veo 3 генерируют записи с камер видеонаблюдения. Например, показывают тайную ночную жизнь кроликов, енотов и львов, которых «поймала» камера.

Кадр из сгенерированного видео нейросетью Veo 3

  • В Китае появился спрос на пустышки для взрослых. Это помогает успокоиться и бороться со стрессом. Стоимость такого «аксессуара» доходит до 70 долларов.

Автор

Ольга Ульянова

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Комментарии

1
  • LIrina-1973

    Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила разрешить девушкам работать из дома во время месячных. Такой стандарт должен повышать мотивацию граждан к родительству, многодетности, а также к сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.

    Какая феерическая чушь!

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