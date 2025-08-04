⚡️ Итоги дня: Госдума может увеличить штрафы за хулиганство в самолете, девушкам предложили работать из дома во время месячных, появился новый праздник — День артиста

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое» частично уходит из Вологодской области. С 1 августа 2025 года действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено. Губернатор Олег Филимонов подчеркнул, что регион не нарушает права бизнеса, но «торговцев смертью» больше не пускает.

Спрос на вторичном рынке жилья вырос на 17% после снижения ключевой ставки. Часть крупных банков уже пересмотрели условия выдачи льготной ипотеки, снизив ставку до 18,7%.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за хулиганство в самолете. Депутат Ярослав Нилов предложил установить штраф за курение на воздушном судне в размере от 3 до 5 тыс. рублей вместо текущих 500-1 500. Кроме того, от 5 до 10 тыс. планируется обязать выплачивать нарушителей за мелкое хулиганство (с возможным арестом до 15 суток).

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила разрешить девушкам работать из дома во время месячных. Такой стандарт должен повышать мотивацию граждан к родительству, многодетности, а также к сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.

Рынок лизинга легковых и коммерческих авто за полгода упал на 40,3%. В январе-июне 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 123,8 тыс. автомобилей (88,4 тыс. новых и 35,4 тыс. с пробегом) по сравнению со 207,4 тыс. годом ранее (172,7 тыс. новых и 34,7 тыс. с пробегом).

Речные перевозки пассажиров в первом полугодии текущего года увеличились на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 4,44 млн человек.

На складах российских дилеров скопилось большое количество нераспроданной грузовой техники. Дилеры уже вынуждены предлагать скидки до 28% от первоначальной цены, чтобы освободить склады.

Обмен криптовалют на рубли стал происходить с сильным дроблением переводов. Деньги поступают на банковские счета десятками мелких платежей. Из-за подозрительности таких операций банки блокируют счета продавцам.

Финансовые ограничения стали самым частым препятствием для решения завести детей. Нехватку денег препятствием для заведения детей назвали 39% опрошенных. Еще 21% таковыми назвали безработицу и неуверенность в будущем, 19% — ограничения по жилью.

У головной структуры сети Burger King в России впервые за 15 лет сменился гендиректор. Им стал Сергей Козлов, который уже работал в компании.

Председатель Правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День артиста. Его будут отмечать 17 января — в день рождения Константина Станиславского.

Мошенники стали похищать деньги под предлогом аренды жилья. Злоумышленники ищут жертв в туристических телеграм-каналах и предлагают помочь тем, у кого есть проблемы арендой жилья через международный сервис, не работающий с российскими картами. После того как человек переводит средства по указанным реквизитам собеседник перестает отвечать на звонки и сообщения.

В пробке у Крымского моста скопились почти 2 тыс. машин. Утром 4 августа 2025 года у моста собралось 1 966 машин.