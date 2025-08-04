Депутаты предлагают обеспечивать участки для многодетных семей инфраструктурой

У многодетных семей есть право на получения земельных участков. Но иногда их выдают без газа, электричества и водоснабжения. Это хотят исправить.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается закрепить обеспечение земельных участков для многодетных семей инфраструктурой и подъездными путями. Документ направлен на заключение в правительство.

«Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения», — говорится в пояснительной записке.

Также депутаты предлагают компенсировать затраты на инфраструктуру за счет средств федерального бюджета.

Бывает, что многодетным семьям выделяют участки там, где нет соответствующей инфраструктуры, в том числе газа, электричества, водоснабжения. Иногда даже проехать к участку затруднительно, рассказал один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

«Наши депутаты и активисты по всей стране выслушивают множество жалоб от граждан на формализм при распределении земельных участков. Указывают, что местным чиновникам главное отчитаться, что они выделили землю, а там "хоть трава не расти". В результате у многодетных семей всего два пути — или исправлять ситуацию за свой счет, или требовать от чиновников обустройства территории "до второго пришествия", — пояснил он.

Предложенный законопроект – это важный шаг к созданию условий для благополучия семей и развития территорий, уверены авторы инициативы.