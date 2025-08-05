⛽️ Миронов предлагает ограничить инфляцией розничные цены на бензин

Временное эмбарго на экспорт бензина в 2025 году уже сказалось на топливном рынке. Депутат считает, что нужно принимать профилактические меры.

Депутат Сергей Миронов предлагает законодательно ограничить розничные цены на бензин уровнем инфляции.

«Хотя между биржевой и розничной ценами на бензин нет прямой связи, ситуация на бирже рано или поздно скажется на стоимости топлива на заправках», — сказал Миронов.

Он напомнил, что раньше партия «СРЗП» уже предлагала законодательно ограничить розничные цены уровнем инфляции. По мнению Миронова, сейчас такая мера была бы очень кстати.

Депутат указал, что временное эмбарго на экспорт бензина только вступило в силу и успело сказаться на топливном рынке. Одна из причин повышения цен – традиционно высокий спрос на топливо в сезон уборки урожая. Поэтому необходимо принимать профилактические меры, уверен парламентарий.

4 августа 2025 цена бензина АИ-95 по итогам биржевых торгов побила рекорд сентября 2023 года, достигнув 77,001 тыс. рублей за тонну. Бензин АИ-92 подорожал на 1,16% — до 66,642 тыс. рублей за тонну, летнее дизельного топливо — на 0,5%: до 58,134 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе был введен временный запрет до конца августа на экспорт бензина для его производителей. До этого эмбарго распространялось только на непроизводителей.